أفغانستان: مقتل وإصابة 13 مدنيا في هجوم لطالبان

قتل 7 مدنيين على الأقل، بينهم نساء وأطفال، وأصيب 6 آخرون في هجوم بقذائف الهاون شنته عناصر حركة طالبان على مدينة قندوز شمال شرقي أفغانستان.وأوضحت وزارة الدفاع الأفغانية - في بيان نقلته قناة (طلوع نيوز) الأفغانية، اليوم الخميس - أن الهجوم وقع الليلة الماضية في منطقة تالوكا بمدينة قندوز، واستهدف منازل المدنيين، دون ذكر مزيد من التفاصيل.ولم يصدر بعد تعلق من حركة (طالبان) حول الهجوم.