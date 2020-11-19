تنفيذ قرار المحكمة بإزالة عقار بطنطا (صور)

نفذت رئاسة حى أول طنطا بمحافظة الغربية بالتعاون مع مديرية أمن الغربية، قرار إزالة صادر من المحكمة لعقار بشارع سكة سيجر أمام مسجد سيدى عبد الرحيم لاعتباره خطر داهم.حضر الإزالة مسؤولى الحى، واللواء زكريا حجازى مأمور قسم أول، والرائد يوسف الجندى رئيس مباحث أول طنطا، وأحمد زيدان مقاول السنوية.ومن جانبه، شدد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بعدم التهاون مع جميع المخالفين للقانون حرصا على حياة المواطنين وعدم تعريضهم للخطر.وأكد محافظ الغربية عن استمرار تنفيذ قرارات الازالة الصادرة من المدن والأحياء جميعها.