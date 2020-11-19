تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس 19-11-2020

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون اليوم الخميس الطقس نهارًا لطيف على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة، ولطيفًا على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، ومعتدلًا على جنوب سيناء والرياح معتدلة، وطقس لطيف على شمال الصعيد معتدلًا على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.كما توقع الخبراء أن يكون الطقس ليلا باردًا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد، ومائل للبرودة على جنوب سيناء، وأن تكون الظواهر الجوية شبورة مائية صباحًا على مناطق من القاهرة والوجه البحري، وأمطار خفيفة إلى متوسطة مساء على بعض المناطق والوجه البحري، وأمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق من السواحل الشمالية، (الإسكندرية - مطروح - رشيد - دمياط - بورسعيد - العريش)، وأمطار خفيفة إلى متوسطة (30 % تقريبًا) على بعض المناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر.وذكرت هيئة الأرصاد الجوية أن الوصف الفني لخرائط الطقس: (يتأثر شمال البلاد بامتداد مرتفع جوى بينما يتأثر جنوب وشرق البلاد بامتداد منخفض السودان، وبالنسبة إلى حالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية، وبالنسبة إلى حالة البحر الأحمر فيكون خفيفًا إلى معتدل وارتفاع الموج فيه من 1.1 متر إلى 1.7 متر والرياح السطحية شمالية غربية.وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:العظمى الصغرىالقاهرة 24 16الإسكندرية 23 16وادي النطرون 23 16طنطا 24 15شبين الكوم 24 16دمنهور 23 17بلطيم 23 17مطروح 21 18السلوم 20 17سيوة 23 12بورسعيد 24 19دمياط 24 18الزقازيق 24 16المنصورة 24 16الإسماعيلية 24 15السويس 24 16العريش 25 16رفح 24 15راس سدر 25 16نخل 23 10نويبع 25 20طابا 24 19كاترين 19 08الطور 24 18شرم الشيخ 27 20الغردقة 28 18مرسى علم 27 18الفيوم 24 15بني سويف 24 14المنيا 25 14أسيوط 25 13سوهاج 25 14قنا 26 14الأقصر 26 14أسوان 27 15إدفو 27 15أبوسمبل 28 15الوادى الجديد 26 13الشلاتين 28 20أبورماد 28 20حلايب 27 21رأس حدربة 26 21