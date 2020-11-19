حظك اليوم.. برج الدلو الخميس 19 نوفمبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي، حظوط اليوم الخميس، وفيما يخص برج الدلو قالت:مهنيًا: يوم ضاغط نوعًا ما، وقد ينتابك الحزن لإهمال الزملاء أمرك، فهدئ من روعك ولا توبّخ أحد.عاطفيًا: تريث كثيرًا قبل أن تبدي موافقتك على اقتراح من قبل الشريك، لأن الندم قد لا يفيدكما لاحقًا.صحيًا: تدرك جيدًا في قرارة نفسك أن وضعك الصحي الدقيق يتطلب ممارسة الرياضة بانتظام.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.