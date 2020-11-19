حظك اليوم.. برج الميزان الخميس 19 نوفمبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي، حظك اليوم الخميس، وفيما يخص برج الميزان قالت:مهنيًا: قد تجد نفسك أمام امتحان صعب، لكنّ ذلك قد يساعدك على اختبار قدراتك الحقيقية في مواجهة المصاعب.عاطفيًا: لا تبالغ في ردّ فعلك مع الشريك، فهو حسّاس جدًا لكنه لا يحتمل الأخطاء المتكررة.صحيًا: حاول أن تخفف من تناول الطعام مساء، وتناول وجبة خفيفة مكونة من بعض الخضراوات.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.