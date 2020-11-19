حظك اليوم.. برج الثور الخميس 19 نوفمبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي، حظوط اليوم الخميس، وفيما يخص برج الثور قالت:مهنيًا: بعد النجاح الذي حققته أخيرًا في العمل، باتت معنوياتك مرتفعة وتعزّز موقعك بين الزملاء.عاطفيًا: توقّع ابتداءً من اليوم لقاءً حارًّا أو خبرًا مناسبًا على الصعيد العاطفي، ولا تغلق بابك.صحيًا: أوضاعك الصحية تكون جيدة وأنصحك باتباع نظام غذائي متوازن وممارسة التمارين الرياضية بالإضافة إلى الراحة والاسترخاء.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.