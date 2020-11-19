حظك اليوم.. برج الحمل الخميس 19 نوفمبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي، حظوط اليوم الخميس، وفيما يخص برج الحمل قالت:مهنيًا: كن حذرًا فقد يظهر أعداء لم تتوقعهم أو تصغي إلى انتقادات وملاحظات تجرحك، إشحن نفسك بالطاقة اللازمة.عاطفيًا: تجد نفسك أحيانًا مجبرًا على رفض الاستجابة لرغبات الشريك، وهذا يوتر العلاقة بينكما لكنها تكون عابرة وموقتة.صحيًا: ردود الفعل الغاضبة غالبًا ما تؤدي إلى الانفعال، لذلك تريث قليلًا قبل إطلاق الأحكام العشوائية.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.