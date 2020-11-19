مصطفى الفقى: الانتخابات لا تفرز الأفضل دائمًا

قال الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، إن الإنسان يجب أن يقف على أرضية وطنية ثابتة وهذا معناه ألا يكون متحجر الرأي ومواقفه ثابتة لا تتغير.وتطرق "الفقي"، خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر، في برنامج "يحدث في مصر"، على فضائية "إم بي سي مصر"، إلى الحديث عن بعض المصطلحات التي تتردد كثيرا في الأوقات الحالية مثل الوطنية والتخوين، مشيرًا إلى الشخص المتحول لا يمكن أن يكون واقفا على أرضية وطنية، بل شخص يعمل في الظلام من أجل أهداف أخرى، وتكون حساباته في الغالب حسابات شخصية وليست حسابات موضوعية.وأشار إلى الفترة أن الليبرالية في مصر كانت هناك مساحة من الحرية خاصة في البرلمان، ولكن بعد ذلك تقلصت مساحة قبول الرأي الآخر وأصبح هناك التعنت والتمسك بالرأي وعدم قبول الآخر.ورأى الفقي أن الانتخابات لا تفرز دائما الأفضل، فهناك الكثير من الرؤساء الأمريكان جاءوا إلى سدة الحكم رغم أن منافسيهم كانوا أفضل منهم عشرات المرات، ولكنها النظام المتوافق عليه والمقبول من الجميع رغم ما يحدث في بعض الأحيان من رفض الخاسر النتيجة كما يحدث في الكثير من الدول الأفريقية.وقال إن الدولة يجب أن توسع دائرة الشبهات لفترات قصيرة وفقا لما تقتضيه متقضيات الأمن القومي، وذلك لحماية المجتمع مثلما حدث مع جماعة الإخوان.