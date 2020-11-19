وفيات كورونا فى المكسيك تقارب 100 ألف

سجلت وزارة الصحة في المكسيك، 3918 إصابة جديدة بفيروس كورونا و502 وفاة ليصل إجمالي الإصابات إلى مليون و15071 والوفيات إلى 99528.ويقول مسؤولو الصحة إن عدد الإصابات الفعلي أكبر بكثير على الأرجح من الأرقام الرسمية.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو ( كوفيد-19 ) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.