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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اليوم.. بريطانيا تكشف عن أكبر برنامج استثمار عسكرى

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 07:21 ص
جونسون
جونسون
وكالات
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يكشف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الخميس، عن برنامج استثمار في القوات المسلحة يوصف بأنه الأكبر منذ انتهاء الحرب الباردة.

وسيعلن جونسون أمام النواب في مجلس العموم عن تمويل إضافي للأمور العسكرية بقيمة 16،5 مليار جنيه إسترليني (22 مليار دولار) على مدى السنوات الأربع المقبلة.

ويأتي هذا الإعلان بعد تعهد حزب المحافظين في بيانه الانتخابي العام الماضي بزيادة الإنفاق الدفاعي بنسبة 0،5 بالمئة حتى عام 2025.

وقال مكتب جونسون إن الدعم المالي "يعزّز مكانة المملكة المتحدة باعتبارها الدولة الأكثر إنفاقًا على الدفاع في أوروبا والثانية في حلف شمال الأطلسي".

ويمضي جونسون قدمًا بهذا الالتزام على الرّغم من الركود التاريخي الذي أصاب الاقتصاد البريطاني هذا العام بسبب أزمة كورونا، ما دفع الحكومة الى إنفاق غير مسبوق لدعم الأفراد والشركات.

وسيقول جونسون بحسب مقتطفات نشرت من خطابه "لقد اتخذت هذا القرار في خضمّ أزمة الجائحة لأنّ الدفاع عن الوطن يجب أن يأتي أولا".

وأضاف "الوضع الدولي محفوف بالمخاطر والتنافس حادّ أكثر من أي وقت مضى منذ الحرب الباردة، وعلى بريطانيا أن تكون وفية لتاريخها وأن تقف الى جانب حلفائها".

وتابع أن هذا التمويل الجديد هو "فرصتنا لإنهاء حقبة التراجع"، وسيستخدم ل"تحديث قدراتنا في جميع المجالات".

وتأتي زيادة الإنفاق العسكري في بريطانيا، الذي سيصل بالإجمال الى 24،1 مليار جنيه خلال أربع سنوات، في لحظة محورية للبلاد.

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