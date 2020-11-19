نيجيريا تسجل 152 إصابة جديدة بكورونا

سجلت نيجيريا 152 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.وأوضحت وزارة الصحة في نيجيريا، في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد، بلغ 65 ألفًا و457 إصابة، فيما استقر إجمالي حالات الوفيات عند ألف و163 حالة وفاة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو ( كوفيد-19 ) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.