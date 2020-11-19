كانبيرا: جنود أستراليون قتلوا بشكل غير قانونى 39 أفغانيًا

أقرّ قائد الجيش الأسترالي الخميس بوجود أدلّة موثوق بها على أن جنودًا من القوات الخاصة الأسترالية "قتلوا بشكل غير قانوني" ما لا يقلّ عن 39 مواطنًا أفغانيًا من المدنيين وغير المحاربين، استنادًا إلى تحقيق أجرته كانبيرا على مدى سنوات.وقال الجنرال أنجوس كامبل "إلى الشعب الأفغاني وبالنيابة عن قوات الدفاع الأسترالية أقدّم بكلّ صدق وبدون أيّ تحفّظ اعتذاري عن أيّ مخالفات ارتكبها الجنود الأستراليون"، مشيرًا إلى أنّه أوصى بمحاكمة هؤلاء الجنود بتهم ارتكاب جرائم الحرب.