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الخميس 19 نوفمبر 2020 الموافق 04 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

دبلوماسيون: ترامب لم يتخذ قرارًا لاستضافة قمة مجموعة السبع

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 02:45 ص
ترامب
ترامب
وكالات
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قالت ثلاثة مصادر دبلوماسية، لوكالة رويترز، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لم يضع خططا لاستضافة قمة مجموعة الدول الصناعية السبع (G7)، بعد إلغاء الاجتماع في يونيو بسبب جائحة كورونا.

وصرح أحد المصادر الدبلوماسية ومصدر رابع مطلع على الأمر، بأن "الرئيس الجمهوري الذي رفض قبول فوز الديمقراطي جو بايدن في انتخابات 3 نوفمبر، لم يتخذ قرارا نهائيا".

وأضافوا: "لكن الوقت ينفد للتخطيط لعقد قمة كبيرة قبل تسليم السلطة في 20 يناير".

وقالت ثلاثة مصادر دبلوماسية إنه لم يكن هناك تواصل من جانب إدارة ترامب بشأن المواعيد أو جدول الأعمال لعقد قمة محتملة لمجموعة السبع.

وأفاد أحدهم بأنه بينما لا يزال من الممكن عقد اجتماع عبر الإنترنت، لم يكن هناك عمل بشأن أي نوع من البيانات المشتركة، وهي عملية تستغرق عادة شهورًا، وامتنع البيت الأبيض عن التعليق.

وألغى ترامب لأول مرة خططا لعقد قمة في شهر مارس بسبب وباء كورونا، لكنه سعى لاحقا إلى إحيائها في 10 يونيو، إلا أنه تخلى عن كل الخطط في شهر مايو بعد أن قالت الزعيمة الألمانية أنجيلا ميركل إنها لن تحضر وأبدى آخرون مخاوف.

وكان الرئيس الأمريكي قد صرح بأنه يريد توسيع قائمة المدعوين لتشمل أستراليا وروسيا وكوريا الجنوبية والهند، واصفا مجموعة السبع بأنها "مجموعة دول عفا عليها الزمن".

وتضم مجموعة السبع الولايات المتحدة وكندا واليابان وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا، بعد تعليق عضوية روسيا.

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