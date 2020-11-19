مالى تسجل 48 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت السلطات المالية، تسجيل 48 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية على مستوى البلاد.وأوضحت وزارة الصحة المالية في بيان لها، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد، بلغ 3 آلاف و948 إصابة، فيما استقر إجمالي حالات الوفيات عند 141 حالة وفاة.