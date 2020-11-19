«ضد المخدرات» ورشة عمل بمكتبة مصر العامة

تعقد مكتبة مصر العامة، بمقرها الكائن بالدقى٬ بالتعاون مع مؤسسة الإبداع٬ في الواحدة من بعد ظهر اليوم الخميس٬ ورشة عمل بعنوان "ضد المخدرات" يحاضر فيها كل من: الأخصائي النفسي دكتور أحمد فرج٬ والدكتورة حنان الشاذلي٬ معالج نفسي إكلينيكي متخصصة ومستشار علاج الإدمان.وتدور الورشة حول الأنواع الشائعة وغير الشائعة في المخدرات، أنواع المخدرات المصنعة، طرق الوقاية من الوقوع في المخدرات، كشف الخطط الجديدة لتوريط الأبناء وكيفية تحصينهم ضد ذلك، مخدرات المدارس وكيفية دخولهم للأطفال.وتقام الورشة مع التشديد على اتباع وتنفيذ كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، والالتزام بنسبة 50% من القوة الاستيعابية.