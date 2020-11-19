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رئيس التحرير التنفيذي
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الثقافة

الليلة.. عرض الفيلمين القصيرين «بكرة الساعة 3» و«آثير» بالهناجر

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 03:30 ص
سينما الهناجر
سينما الهناجر
نضال ممدوح
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تستضيف سينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية٬ في السادسة من مساء اليوم الخميس٬ الملتقى الخامس عشر عشر للمدرسة العربية للسينما والتليفزيون٬ حيث من المقرر عرض مجموعة متميزة من الأفلام القصيرة للمشتركين بالمدرسة.

فيلم "بكرة الساعة 3" للمخرج محمد السعدني فيلم روائي قصير يتناول٬ حكاية فتاة من الصم والبكم تبحث عن الحب والسعادة.

فيلم "آثير" للمخرجة سارة نوفل٬ فيلم روائي قصير٬ وفيه نرى شابا يقف أمام البحر وحيدا يستدعي ذكرياته بقوة، ثم يحدث أمر ما غير متوقع.

يذكر أن المدرسة العربية للسينما والتلفزيون ـ التابعة لصندوق التنمية الثقافية٬ وزارة الثقافة المصرية ـ متخصصة في تعليم فنون السينما والتلفزيون عن بعد للناطقين باللغة العربية في جميع أنحاء العالم، وهي تهدف إلى توفير الفرصة لمحبي هذه الفنون للحصول على تعليم وثقافـة متخصصة في مجالات السيناريو٬ الإخراج٬ التصوير٬ المونتاج٬ الصوت٬ الإنتاج٬ الديكور٬ الرسوم المتحركة، تشرف عليها وتديرها المخرجة الدكتورة مني الصبان.

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