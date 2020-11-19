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الثقافة

«اليوم الأخير للمعنى».. جديد دار الفارابى للنشر

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 02:06 ص
اليوم الأخير للمعنى
اليوم الأخير للمعنى
نضال ممدوح
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صدرت مؤخرا عن دار الفارابي للنشر والتوزيع٬ كتاب "اليوم الأخير للمعنى" من تأليف شادي كسحو.

وعن الكتاب يقول الناقد نديم نجدي: "لعل الذهول من هذا المشهد المترامي الذي لا يمكن تعيين هويته ولا تصنيف خاصيته في الزمن الراهن، هو الباعث الأول لكل دهشة فلسفية عارمة".

وتابع: "هكذا يعلمنا درس الفلسفة أبدًا بأن الصدمة ما برحت تكرر نفسها عند كل منعطف حضاري، فتستولد فينا إرباكًا، وتصيّرنا مشدوهين أمام تيه السؤال عن المعنى التام الذي رام شادي كسحو إلى كشف عقمه، عبر تقويضه للمعنى الذي أضفاه البشر على هذا العالم المتشذر والمتشظي".

وأضاف: "إن قراءة كتاب (اليوم الأخير للمعنى)، هي أولًا بمنزلة حداد على العالم، وهي ثانيًا، دعوة إلى لقاء فريد مع الوجود، فخسران المعنى، وتبادل الأدوار بين الذات والموضوع، استفز في عقل هذا الكاتب الجريء طاقة جذرية لقلب قواعد الوجود وتغييرها، للتحرر من دوغما المعنى وكشف أوهام اليقين والحقيقة التي لطالما تأسست عليها المزاعم الفلسفية الكبرى".

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