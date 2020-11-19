الليلة.. فرقة كردان تحيى حفلًا فنيًا ببيت السحيمى

يستقبل بيت السحيمي بشارع المعز٬ في السابعة من مساء اليوم الخميس٬ حفلًا للفنان علي المنسي وفرقته "كردان"، حيث تقدم الفرقة مجموعة من الأغاني اللتراثية المتنوعة، يؤديها عدد من المطربين المتميزين.يذكر أن "المنسي" وهو مطرب وعازف عود أسس فرقة "كردان" عام 2017، قدم العديد من الحفلات في العديد من المراكز الثقافية مثل ساقية الصاوي، وتعاون مع صندوق التنمية الثقافية في أكثر من حفل كذلك قدم حفلات بالنوادي الرياضية.يتضمن برنامج الحفل مجموعة من الأغاني التراثية منها: "تعيشي يا بلدي" من كلمات محمد العجمي، وألحان إبراهيم رجب، أداء المجموعة. ومن كلمات يونس القاضي وألحان سيد درويش"أنا هويت" أداء علي المنسي، "ميتا أشوفك" من كلمات محمد حمزة وألحان بليغ حمدي يؤديها صلاح سويلم، ومن أعمال شكوكو يغني وائل زين "حلو يا حلو"، وأيضًا دويتو "يا سلام على حبي وحبك" كلمات فتحي قورة وألحان فريد الأطرش ويؤديها يوسف وجودي.