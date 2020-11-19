كندا تتهم هاكرز بمحاولة تعطيل إمداداتها من الكهرباء

قالت السلطات الكندية، إنها تخشى من أن "برامج مدعومة من دول أجنبية" تشكل تهديدات كبرى على أمنها الإلكتروني وقد تسعى لتعطيل إمداداتها من الكهرباء.وزعمت "مؤسسة أمن الاتصالات" الكندية أن أكبر التهديدات الاستراتيجية للبلد تأتي من برامج إلكترونية مدعومة من الصين وروسيا وإيران وكوريا الشمالية.وأضافت المؤسسة أنه "من غير المرجح أن يحاول الهاكرز عمدا تعطيل الأنظمة المهمة وإحداث أضرار جسيمة أو قتل الناس في غياب الحرب"، لكنهم "قد يستهدفون منظمات كندية هامة للقيام بأنشطة مستقبلية، أو كشكل من أشكال التخويف".ولفتت إلى أن "الجهات الفاعلة التي ترعاها الدول تحاول على الأرجح تطوير القدرات الإلكترونية الإضافية المطلوبة لتعطيل إمدادات الكهرباء".يذكر أن الصين وروسيا نفتا في العديد من المناسبات مزاعم بشأن تورطهما في محاولات اقتحام البنية التحتية الحيوية لدول أخرى.