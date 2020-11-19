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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

انطلاق أولى ليالى العرض المسرحى الوصية.. الليلة

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 01:39 ص
مسرح
مسرح
نضال ممدوح
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تستقبل خشبة المسرح القومي بالعتبة٬ في الثامنة من مساء اليوم الخميس٬ افتتاح أولي ليالي العرض المسرحي "الوصية" عن قصة الشهيد محمد المعتز رشاد٬ من تأليف أيمن سلامة٬ إخراج خالد جلال يأتي العرض ضمن مبادرة "إعرف جيشك"، إنتاج فرقة المسرح القومي.

ويتناول العرض قصة حياة الشهيد محمد المعتز رشاد، أحد شهداء قواتنا المسلحة بمعركة رفح في سيناء، والذي تخرج من كلية الإعلام، وعندما تواجد في معسكر دهشور لأداء فترة التجنيد العسكري، طالب أن يذهب إلى مدينة رفح، وبالفعل انضم للجيش الثاني الميداني في رفح٬ وكان قد طلب من شقيقه أن يخفي أمر وجوده في رفح عن والده.

الوصية من بطولة الفنانين: أحمد فؤاد سليم، سميرة عبد العزيز، ميدو عادل، محمود حافظ، محمد دسوقي، ألحان المهدي، بسنت صيام. بطولة غنائية للفنانة مي فاروق، أشعار محمد بهجت، ألحان أحمد كيكار، ديكور محمد الغرباوي، أزياء هالة الزهري، استعراضات للدكتور مجدي صابر، مدرب الاستعراضات فاروق الشريف، مساعدو الإخراج: معتز مغاورى - أسماء غازى - هيثم حسام، مخرج منفذ علا فهمي.
العرض المسرحى الوصية
العرض المسرحى الوصية

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