رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 19 نوفمبر 2020 الموافق 04 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بريطانيا ترفع حجم الإنفاق الدفاعى لأعلى مستوى منذ الحرب الباردة

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 02:46 ص
جونسون
جونسون
وكالات
طباعة
ذكرت وسائل إعلام بريطانية مساء الأربعاء أن رئيس الوزراء بوريس جونسون بصدد الإعلان عن زيادة في الإنفاق الدفاعي تقول عنه الحكومة إنه سيزيد استثمار بريطانيا في الدفاع إلى أعلى مستوى منذ الحرب الباردة.

وأفادت صحيفة "إندبندنت" بأن جونسون سيعلن زيادة بقيمة 5.16 مليار جنيه إسترليني في النفقات الدفاعية على مدى الأعوام الأربعة المقبلة.

وتقول الحكومة إن تلك النفقات ستسهم في توفير نحو 10 آلاف وظيفة سنويا وستعزز موقف المملكة المتحدة كأكبر منفق دفاعي في أوروبا والثانية في حلف الناتو بعد الولايات المتحدة.

وقال جونسون: "لقد اتخذت هذا القرار في ظل الجائحة (كورونا) لأن الدفاع عن المملكة يجب أن يأتي أولا".

وأضاف: "الوضع الدولي أكثر خطورة وتنافسية من أي وقت مضى منذ الحرب الباردة ويجب أن تكون بريطانيا وفية لتاريخنا وتقف إلى جانب حلفائنا. ولتحقيق ذلك، نحتاج إلى تحديث قدراتنا في جميع المجالات".

وذكرت الصحيفة أنه من المقرر الكشف عن تلك الخطة في مجلس العموم في وقت لاحق اليوم الخميس.

موضوعات متعلقة

حقيقة إصابة 180 شخصًا في جامعة حلوان بكورونا

على رأسهم أحمد حسن كوكا... 3 إصابات جديدة فى المنتخب بفيروس كورونا

رئيس «علمية كورونا» ينصح بمصل الإنفلونزا: مهم جدا للحماية من الفيروسات

«تدخل غير مقبول».. مصر ترفض بيان خارجية فرنسا بشأن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

الصور

image description

أعضاء «حياة كريمة» يستعدون لتنفيذ المرحلة الثانية لمشروعات المبادرة الرئاسية بأسيوط

image description

ضبط 306 بطاقات تموينية لدى أصحاب المخابز وتحرير 583 مخالفة بأسيوط

image description

جامعة أسيوط تفتتح المعمل الأول إفريقيا لمشتقات البلازما

image description

«الطيبي» يتفقد المركز التكنولوجي لمتابعة ملفات التصالح

image description

أسيوط تحتفل بزفاف جماعي لـ 30 عروس بمشاركة الفنان سامح يسري

الأكثر قراءة

«تدخل غير مقبول».. مصر ترفض بيان خارجية فرنسا بشأن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

حقيقة إصابة 180 شخصًا في جامعة حلوان بكورونا

إخلاء سبيل متهم في قضية «طفل المرور»

الدكتورة آمنة نصير: الزواج من المشرك حرام بنص القرآن.. وزواج الكتابى حرام باجتهاد الفقهاء

إنفوجراف

image description

حادث أتوبيس الرماية (إنفوجراف)

image description

6 قواعد تحميك من الإصابة بكورونا (إنفوجراف)

image description

مَن هو اللواء ياسر عسر شهيد حريق مترو مسرة؟ (إنفوجراف)

image description

مرض العظم الزجاجي (إنفوجراف)

نجم الساعة

موقع استشهاد اللواء ياسر عصر في «المترو» (صور)

منوعات

عاصفة «إيوتا» تودى بحياة 20 شخصا فى أمريكا

أسعارالكتاكيت اليوم الخميس 19-11-2020

«أوشا» تدرب الرجال على الألعاب القتالية: «لا ألتفت للمتنمرين»

«كاريزما أليكس باند»..7 شباب جمعهم الفن على الطريق

أيام زمان

سر «مينا هاوس».. بُنى بأحجار الأهرامات وارتبط به فرانك سيناترا لسبب غريب

3 نقاد يرسمون «سيناريو تخيلي» لحياة أحمد زكي حتى اليوم

«الأربعين والسبوع».. عادات بدأها الفراعنة واستمرت للآن

«سأصنع منك راقصة تشبه سامية جمال».. حكاية الأميرة الراقصة مديحة

مقالات الرأي
ماجد حبته
أردوغان يسىء للإسلام أكثر
خالد عكاشة
فى إثيوبيا.. برميل متفجر بالأخطار والتعقيدات
ماجد حبته
محاكمة إرهابى أدانته السينما!
منى رجب
بنات من ذهب
المزيد

الثقافة

الليلة.. عرض الفيلمين القصيرين «بكرة الساعة 3» و«آثير» بالهناجر

«ضد المخدرات» ورشة عمل بمكتبة مصر العامة

«اليوم الأخير للمعنى».. جديد دار الفارابى للنشر

الليلة.. فرقة كردان تحيى حفلًا فنيًا ببيت السحيمى