رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 19 نوفمبر 2020 الموافق 04 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

اليوم.. أهمية النقد للفنون وصلته بالمتلقى ندوة بـ المصطبة

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 01:27 ص
المتلقى ندوة بـ المصطبة
المتلقى ندوة بـ المصطبة
نضال ممدوح
طباعة
يعقد بمركز المصطبة للفلكلور بعابدين٬ في الثامنة من مساء اليوم الخميس٬ ندوة بعنوان "أهمية النقد للفنون البصرية وصلته بالمتلقى" ويتحدث فيها الناقد الفني مهاب عبد الغفار عن أثر الجماعات الفنية وفنانيها والتي قامت في مصر في بدايات النصف الثاني من القرن العشرين.

بالإضافة إلي رصد الواقع الثقافي الذي أنتج أفكارها وتنوعها، بينما سيكون الموضوع الأساسي خلف كل ذلك، علاقة سياقات تلك الجماعات الفنية بالمنظومة التعليمية للفنون والمؤسسات الأكاديمية التي تقوم بتعليم الفنون، حيث كان معظم فناني تلك الجماعات يقومون بالتدريس في تلك المؤسسات، فهل أثرت تلك الجماعات والتوجهات الفنية في الموضوع التعليمي للفنون ؟ وهل كانت المتغيرات والانتقالات الفكرية والثقافية في النصف الثاني من القرن الماضي، بما حمل من أحداث سياسية وتقنية تكنولوجية، لها تأثير هائل في تحقيق قطيعة مع السياقات الثقافية والمعرفية التي تأسست عليها تلك الجماعات وغيرها من الموضوعات.

موضوعات متعلقة

من برج الحوت لـunfollow: قصة خناقة عمرو دياب ودينا الشربينى

الدكتورة آمنة نصير: الزواج من المشرك حرام بنص القرآن.. وزواج الكتابى حرام باجتهاد الفقهاء

«فايزر» تعلن ارتفاع فاعلية لقاح كورونا لـ95%

رئيس الوزراء يوجه بتشديد الحملات على الأماكن المخالفة للإجراءات الاحترازية

الصور

image description

أعضاء «حياة كريمة» يستعدون لتنفيذ المرحلة الثانية لمشروعات المبادرة الرئاسية بأسيوط

image description

ضبط 306 بطاقات تموينية لدى أصحاب المخابز وتحرير 583 مخالفة بأسيوط

image description

جامعة أسيوط تفتتح المعمل الأول إفريقيا لمشتقات البلازما

image description

«الطيبي» يتفقد المركز التكنولوجي لمتابعة ملفات التصالح

image description

أسيوط تحتفل بزفاف جماعي لـ 30 عروس بمشاركة الفنان سامح يسري

الأكثر قراءة

«تدخل غير مقبول».. مصر ترفض بيان خارجية فرنسا بشأن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

حقيقة إصابة 180 شخصًا في جامعة حلوان بكورونا

إخلاء سبيل متهم في قضية «طفل المرور»

الدكتورة آمنة نصير: الزواج من المشرك حرام بنص القرآن.. وزواج الكتابى حرام باجتهاد الفقهاء

إنفوجراف

image description

حادث أتوبيس الرماية (إنفوجراف)

image description

6 قواعد تحميك من الإصابة بكورونا (إنفوجراف)

image description

مَن هو اللواء ياسر عسر شهيد حريق مترو مسرة؟ (إنفوجراف)

image description

مرض العظم الزجاجي (إنفوجراف)

نجم الساعة

موقع استشهاد اللواء ياسر عصر في «المترو» (صور)

منوعات

عاصفة «إيوتا» تودى بحياة 20 شخصا فى أمريكا

أسعارالكتاكيت اليوم الخميس 19-11-2020

«أوشا» تدرب الرجال على الألعاب القتالية: «لا ألتفت للمتنمرين»

«كاريزما أليكس باند»..7 شباب جمعهم الفن على الطريق

أيام زمان

سر «مينا هاوس».. بُنى بأحجار الأهرامات وارتبط به فرانك سيناترا لسبب غريب

3 نقاد يرسمون «سيناريو تخيلي» لحياة أحمد زكي حتى اليوم

«الأربعين والسبوع».. عادات بدأها الفراعنة واستمرت للآن

«سأصنع منك راقصة تشبه سامية جمال».. حكاية الأميرة الراقصة مديحة

مقالات الرأي
ماجد حبته
أردوغان يسىء للإسلام أكثر
خالد عكاشة
فى إثيوبيا.. برميل متفجر بالأخطار والتعقيدات
ماجد حبته
محاكمة إرهابى أدانته السينما!
منى رجب
بنات من ذهب
المزيد

الثقافة

الليلة.. عرض الفيلمين القصيرين «بكرة الساعة 3» و«آثير» بالهناجر

«ضد المخدرات» ورشة عمل بمكتبة مصر العامة

«اليوم الأخير للمعنى».. جديد دار الفارابى للنشر

الليلة.. فرقة كردان تحيى حفلًا فنيًا ببيت السحيمى