اليوم.. أهمية النقد للفنون وصلته بالمتلقى ندوة بـ المصطبة

يعقد بمركز المصطبة للفلكلور بعابدين٬ في الثامنة من مساء اليوم الخميس٬ ندوة بعنوان "أهمية النقد للفنون البصرية وصلته بالمتلقى" ويتحدث فيها الناقد الفني مهاب عبد الغفار عن أثر الجماعات الفنية وفنانيها والتي قامت في مصر في بدايات النصف الثاني من القرن العشرين.بالإضافة إلي رصد الواقع الثقافي الذي أنتج أفكارها وتنوعها، بينما سيكون الموضوع الأساسي خلف كل ذلك، علاقة سياقات تلك الجماعات الفنية بالمنظومة التعليمية للفنون والمؤسسات الأكاديمية التي تقوم بتعليم الفنون، حيث كان معظم فناني تلك الجماعات يقومون بالتدريس في تلك المؤسسات، فهل أثرت تلك الجماعات والتوجهات الفنية في الموضوع التعليمي للفنون ؟ وهل كانت المتغيرات والانتقالات الفكرية والثقافية في النصف الثاني من القرن الماضي، بما حمل من أحداث سياسية وتقنية تكنولوجية، لها تأثير هائل في تحقيق قطيعة مع السياقات الثقافية والمعرفية التي تأسست عليها تلك الجماعات وغيرها من الموضوعات.