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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

اليوم.. ندوة البيئة والمخلفات الصلبة فى مصر

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 01:20 ص
المجلس الأعلي للثقافة
المجلس الأعلي للثقافة
نضال ممدوح
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تعقد بالمجلس الأعلي للثقافة٬ في الخامسة من مساء اليوم الخميس٬ ندوة بعنوان "البيئة والمخلفات الصلبة في مصر" والتي تنظمها لجنة الجغرافيا والبيئة بالمجلس٬ ويديرها الدكتور حمدي هاشم خبير الدراسات البيئة.

ويشارك في الندوة كلًا من الدكاترة: مجدي علام أمين عام اتحاد خبراء البيئة العرب ومستشار برنامج المناخ العالمي GEF؛ ويتحدث حول: تحديات إدارة المخلفات الصلبة في مصر.

كما يشارك أحمد فاروق البري- رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات ـ وزارة الدولة لشؤون البيئة.؛ ويتحدث حول: الإدارة المتكاملة للمخلفات في ظل القانون الجديد لتنظيم إدارة المخلفات.

ويشارك أيضًا زكريا فؤاد فوزي- أستاذ بالمركز القومي للبحوث واستشاري بمركز تحديث الصناعة؛ ويتحدث حول: تدوير المخلفات الصلبة الزراعية ثروة للتنمية المستدامة.

شرف إمام سلامة المكتب العلمي للخدمات البيئية والبيولوجية؛ ويقدم عرض تجربة البراجيل ومشروع: استخدام التكنولوجيا في نشر ثقافة فصل المخلفات المنزلية من المنبع في الريف والحضر.

والمواد الصلبة أو شبه الصلبة التي تتخلف عن الأنشطة الإنسانية اليومية العادية ويتم التخلص منها عند مصدر تولدها كنفايات ليست ذات قيمة تستحق الاحتفاظ بها وإن كان من الممكن أن يكون لها قيمة فى موقع آخر أو ظروف أخرى بما يوفر الأوضاع المواتية لعمليات إعادة الاستخدام أو التدوير.

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