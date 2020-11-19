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رئيس التحرير التنفيذي
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الثقافة

صدور كتاب «السرد مدخل إلى مناهج الأدب الفرنسى الحديث» عن دار الرافدين

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 01:07 ص
السرد مدخل إلى مناهج
السرد مدخل إلى مناهج الأدب الفرنسى الحديث
نضال ممدوح
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صدر عن دار الرافدين للنشر والتوزيع٬ كتاب "السرد مدخل إلى مناهج الأدب الفرنسي الحديث"٬ تأليف كل من: رافائيل ميشلي، ولورون جيني، وجون كامبفير، وفيليبـو زانجي٬ وترجمة بشار سامي.

ويقول مترجم الكتاب في مقدمته: "على الرغم من تزدياد الأبحاث والمؤلفات التي عنيت بالسرد، بوصفه ممارسة أدبية أو علمًا تتحقق على وفقه عملية الإحاطة بالفعل السردي، مهما تنوعت وسائل أدائه، والأجناس الواقعة ضمنه، أو منهجًا نقديًا لتحليل الأدب وإبراز سماته والكشف عن جمالياته، فإن المجال يظل متسعًا لمزيد من الجهود التعريفية أو النقدية للسرد ومظاهره، فضلًا عن الوقوف على أبرز قضاياه وتقاناته".

ويتابع: "يأتي هذا الجهد ليعزز القناعة بأن المعرفة دائمًا بحاجة إلى التذكير والتحديد مثلما هي بحاجة إلى التجديد، إذ لا يفارق هذا الكتاب، الذي عني بترجمة بحوث منتقاة عن السرد، وظيفة التعريف والتمهيد للدراسات السردية في أطرها النظرية والتطبيقية، وبخاصة من رواد الدرس النقدي المعاصر ومنظريه في مجال السرديات عالميًا، وإن انحصرت دائرة الاهتمام في هذا المدخل على النقدية الفرنسية، إذ يجد من يتلقاه بعناية مميزات قلما تتوافر في المؤلفات النقدية أو مداخلها، ونتحدث هنا عن الترجمات التي تحاول بشتى الطرق المحافظة على الأصل في التأليف، فضلًا عن مراعات مجالات الفهم والإدراك الثقافية لدى المتلقين الذين ينقل إليهم أثر غريب عن خبراتهم وثقافتهم".

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