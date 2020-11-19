الصين تطلق أول صفيف هوائى لدعم بعثات المريخ والقمر

أطلقت الصين أول صفيف هوائي من هوائيات الراديو العملاقة لدعم مهام المريخ والقمر، حسبما ذكرت مصادر بمركز شيآن للتحكم في الأقمار الصناعية اليوم.بعد ما يقرب من عامين من التشييد، تم بناء نظام صفيف هوائي لأعماق الفضاء في محطة كاشغار بمركز التحكم في منطقة شينجيانغ الويغورية ذاتية الحكم. ويتكون النظام من أربعة هوائيات بقطر 35 مترا، ثلاثة منها شيدت حديثا. كما تعادل قدرته على استقبال البيانات قدرة هوائي بقطر 66 مترًا.جدير بالذكر أن الصين تخطط لإطلاق صاروخ من طراز (لونغ مارش-5 واي5) يحمل المسبار القمري الصيني (تشانغ اه-5) في أواخر هذا الشهر، ويستعد المركز لإجراء مراقبة للمهمة.