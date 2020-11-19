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عالم

تونس: نمنح مكانة خاصة للشركاء الأفارقة

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 01:03 ص
هشام المشيشي
هشام المشيشي
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أكد رئيس الوزراء التونسي، هشام المشيشي، أن تونس تمنح مكانة خاصة لشركائها الأفارقة في إطار السعي إلى إرساء شراكة مربحة للجميع تقوم على تبادل الخبرات وتعزيز التعاون في جميع القطاعات الاقتصادية وتطوير الاستثمارات.

جاء ذلك في كلمة المشيشي، مساء الأربعاء، خلال افتتاح "لقاءات الأعمال الافتراضية التونسية الأفريقية"، عبر تقنية التواصل عن بعد، بحضور شخصيات تمثل مختلف المؤسسات الإقليمية والقارية الإفريقية، وهو أول حدث اقتصادي تونسي إفريقي يتم تنظيمه بطريقة افتراضية.

وأوضح رئيس وزراء تونس أن تنويع الشركاء الاقتصاديين يمثل توجهًا استراتيجيًا ثابتا للسياسة الاقتصادية للبلاد، مشيرًا إلى أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات الهادفة لخلق ظروف ملائمة لتنمية التعاون والشراكة الاقتصادية والتكامل الإفريقي من بينها بالخصوص انضمام تونس إلى السوق المشتركة لبلدان شرق وجنوب أفريقيا (الكوميسا) بما يتيح حرية تامة لتبادل السلع والخدمات بين الدول الأعضاء بالمنطقة.

وأشار إلى أنه وعلى الرغم من التطور الملحوظ لتجارة السلع بين تونس وبقية الدول الأفريقية خلال السنوات الأخيرة، إلا أن مستوى المبادلات لا يزال أقل بكثير من الفرص المتوفرة من الجانبين، داعيًا إلى بذل قصارى الجهد لرفع حجم هذه المبادلات إلى مستوى يليق بالعلاقات المتميزة التي تربط بلدان القارة.

ولفت إلى أن الظروف التي أنتجتها جائحة "كورونا" والتداعيات الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عليها طالت جميع الدول وكافة القطاعات وأفرزت واقعًا وجب التأقلم معه لفترة غير معلومة، معتبرا أن هذه الجائحة رغم سلبيتها فإنها وفرت فرصًا يتعين تبينها والاستفادة منها قدر المستطاع من خلال تهيئة المناخ الملائم للاستثمار والمبادرة الفردية للرفع من تنافسية مؤسساتنا وقدرتها على التأقلم مع المتغيرات على الساحتين الإقليميّة والدولية، معربًا عن ثقته التامة في الإرادة المشتركة التي تحدو الجميع من أجل تعزيز الروابط التجارية وعلاقات التكامل والشراكة بين البلدان الأفريقية.

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