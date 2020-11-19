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الخميس 19 نوفمبر 2020 الموافق 04 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بوتين يعرب عن قلقه من وفيات فيروس كورونا القياسية

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 05:49 ص
بوتين
بوتين
وكالات
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أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن قلقه من الارتفاع المتزايد لمعدل الوفيات في البلاد جراء فيروس كورونا، لكنه قال إن الوباء تحت السيطرة.

وسجلت روسيا مؤخرا ارتفاعا حادا في الإصابات الجديدة لكنها لم تصل إلى حد فرض إجراءات صارمة مثل بعض الدول الأوروبية.

وأعلن مسؤولو الصحة في روسيا الأربعاء أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 1.99 مليون الأربعاء، ما يضع روسيا في المرتبة الخامسة عالميا من حيث عدد الإصابات.

وقال بوتين في اجتماع حكومي أذاعه التلفزيون الرسمي: "عدد الإصابات الجديدة يرتفع، والأكثر إثارة للقلق أن معدل الوفيات آخذ في الازدياد".

وسجلت السلطات الصحية الأربعاء رقما قياسيا جديدا بلغ 456 وفاة بكوفيد-19 خلال 24 ساعة.

وتعد حصيلة الوفيات في روسيا البالغة 34.387 أقل بكثير من البلدان الأخرى الأكثر تضررا، ما يثير مخاوف من أن السلطات تقلل من خطورة الأزمة.

وأظهرت بيانات نشرتها خدمة الإحصاء الفدرالية الروسية هذا الشهر إلى زيادة الوفيات بأكثر من 117 ألفا بين مارس وسبتمبر مقارنة بالسنة الماضية، ما يشير إلى أن وفيات الفيروس قد تكون أعلى من ذلك بكثير.

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