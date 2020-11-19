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الخميس 19 نوفمبر 2020 الموافق 04 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

الصين تستعيد 68 قطعة أثرية من بريطانيا

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 07:13 ص
قطعة أثرية
قطعة أثرية
وكالات
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ذكرت إدارة التراث الثقافي الوطنية، أن الصين استعادت 68 قطعة أثرية ثقافية من بريطانيا.

جاء ذلك بفضل الجهود التي بذلتها الإدارة بالتعاون مع وزارة الخارجية وسلطات الجمارك بالبلاد منذ يناير.

وقال قوان تشيانغ، نائب رئيس الإدارة، إن بعض القطع ذات قيمة تاريخية وفنية وعلمية كبيرة.

وأضاف أن بلاده استعادت القطع الأثرية إلى الوطن بعد رحلة طويلة استمرت 25 عامًا، عندما تمكنت الشرطة البريطانية من احتجازها في عام 1995 بعد تهريبها إلى بريطانيا، وأدرج مسؤولو الإدارة تلك القطع في قائمة الآثار الثقافية المفقودة من الصين.

وقال: "إنه إنجاز تاريخي حققته الصين وبريطانيا معا في قضية استعادة القطع الأثرية المفقودة في السنوات الأخيرة"، مضيفا أن القانون الدولي في هذا الصدد شهد تغيرات تاريخية.

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