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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«خليط الألومنيوم» يسجل 1606.50 دولار للطن.. اليوم

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 12:57 ص
خليط الألومنيوم
خليط الألومنيوم
علا العلاف _أسامة الشندويلي
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سجل سعر خليط الألومنيوم فى البورصة العالمية، اليوم الخميس الموافق 19 نوفمبر الجاري، نحو 1606.50 دولار للطن وفقًا للأسعار العالمية.

وتعد شركة مصر للألومنيوم، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، المصنع الوحيد في مصر الذي يصنع خام الألومنيوم، وتعاني الشركة من ارتفاع سعر الكهرباء، حيث طالب العاملون فيها بضرورة ربط سعر الكهرباء بسعر المعدن في البورصة العالمية.

وتعمل وزارة قطاع الأعمال العام، بقيادة هشام توفيق، على تنمية إيرادات الشركات التابعة لها ضمن رؤية تتمثل في استغلال الأصول المملوكة والاستثمارات، وتأهيل الكوادر الإدارية بالشركات، وتحديث نظم الإدارة وميكنة نظم العمل، في إطار دعم الشركات المملوكة لها للمنافسة في الأسواق المحلية.

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