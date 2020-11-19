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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

الليلة.. حفل غنائى لفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 05:35 ص
مسرح سيد درويش
مسرح سيد درويش
نضال ممدوح
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يستقبل مسرح سيد درويش (دار أوبرا الإسكندرية)٬ في الثامنة من مساء اليوم الخميس٬ حفلًا فنيًا لفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى، بقيادة المايسترو عبد الحميد عبد الغفار، ومشاركة نجوم الفرقة٬ حيث يتضمن برنامج الحفل باقة من المنوعات الغنائية لكبار الملحنين والمطربين فى مصر والوطن العربي.

يبدأ الفاصل الأول من الحفل بموسيقى "حكاية حب" أداء الأوركسترا٬ "يا أعز من عينى"٬ "يارايحين للنبى الغالى" أداء الفنانة ياسمين إبراهيم، "تعب الهوى قلبى"٬ "ليلة بيضا" أداء الفنان محمد حسن متولى، "الطير المسافر"، "بيت العز" أداء الفنانة هبة إسماعيل، "على بابى واقف قمرين"٬ "جميل وأسمر" أداء الفنان كريم زيدان.

أما الفاصل الثانى من الحفل تغنى الفنانة شمس إبراهيم "الحب جميل"٬ "يامسافر وناسى هواك"، وتشدو الفنانة ندى غالب بأغنية "لما رمتنا العين"٬ و"زى العسل"، ويقدم الفنان ياسر سليمان "تحت الشجر يا وهيبة"٬ "الخيزرانة".

وتختتم الفنانة ريم كمال الحفل بروائع كوكب الشرق "إفرح ياقلبى"٬ و"دارت الأيام".

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