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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

موسكو تسجل 73 وفاة جديدة بكورونا

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 01:39 ص
كورونا في موسكو
كورونا في موسكو
وكالات
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أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم، تسجيلها 73 وفاة جديدة بفيروس كورونا في موسكو، مقابل 76 أمس.

وأفاد مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا في موسكو بأن عدد المتوفين بالمرض في المدينة خلال الساعات الـ24 الماضية بلغ 76 حالة، ليصل إجمالي حصيلة ضحايا الجائحة إلى 8082 شخصا، بعد أن كان 8009 في الإحصائية السابقة.

وشهدت موسكو ارتفاعا لمؤشر الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا على أساس يومي، حيث سبق أن سجلت 75 حالة في 14 نوفمبر، و72 في 15 نوفمبر، و74 في 16 نوفمبر، و76 في 17 نوفمبر.

وتعتبر موسكو أكبر بؤرة تفشي فيروس كورونا في روسيا، حيث سجلت في المدينة حتى الآن 526630 إصابة مؤكدة، بينها 382634 حالة شفاء.

وتشهد المدينة منذ أسابيع ارتفاعات جديدة في مؤشر الإصابات التي بلغ عددها في إحصائية الأربعاء 4174 حالة وذلك بعد أن تراجعت هذه الحصيلة إلى أقل من 600.

ويأتي ذلك بينما تواجه روسيا بشكل عام مع دخول موسم "أمراض الشتاء" زيادة كبيرة في مؤشرات انتشار الفيروس، وأعلنت السلطات الصحية في بيانات اليوم عن تسجيلها 20985 إصابة و456 وفاة، وذلك في وقت لم تنجز فيه الدفعات الأولى من اللقاح المنتظر.

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