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الخميس 19 نوفمبر 2020 الموافق 04 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

تراجع كبير للأسهم الأمريكية وسط تخوف من إغلاق

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 02:07 ص
الأسهم الأمريكية
الأسهم الأمريكية
وكالات
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تراجعت الأسهم الأمريكية تراجعا كبيرا في ختام جلسة متقلبة، أمس الأربعاء، مع موازنة المستثمرين بين التطورات المشجعة صوب التوصل إلى لقاح وتنامي الإصابات بفيروس كورونا المستجد والإغلاقات المفروضة لاحتوائه.

وفي حين أغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية الثلاثة على انخفاض، كبحت مكاسب سهم تسلا الخسائر على ناسداك.

وقال تيم جريسكي، كبير مخططي الاستثمار لدى إنفرنس كاونسل في نيويورك: "السوق مرتبكة لأن مديري المحافظ لا يعرفون على أي فترة زمنية يركزون".

وأضاف جريسكي: "إنها تلك المقايضة بين المدى القريب على مدار 6 أشهر إلى 9 من الانتشار المتواصل للفيروس وبين الفترة التالية على ذلك عندما يحصل الجميع على اللقاح ويُقضى على الفيروس".

وبناء على بيانات غير رسمية، تراجع المؤشر داو جونز الصناعي 345.91 نقطة بما يعادل 1.16%، إلى 29437.44 نقطة، وهبط المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بمقدار 41.81 نقطة أو 1.16% ليسجل 3567.72 نقطة، ونزل المؤشر ناسداك المجمع 97.74 نقطة أو 0.82% إلى 11801.60 نقطة.

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