سوريا تسجل 83 إصابة جديدة بكورونا

ارتفع عدد الحالات المسجلة بفيروس كورونا في سوريا اليوم، مسجلًا 83 إصابة جديدة.وقالت وزارة الصحة السورية، في بيان لها، "تسجيل 83 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. مايرفع عدد الإصابات المسجلة في سوريا إلى 6919، كما سجل شفاء 51 حالة من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 2868".وأضاف بيان وزارة الصحة "وفاة أربع حالات من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى 358".