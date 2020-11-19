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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

ننشر فعاليات اليوم الثانى لمؤتمر أدب الطفل ورؤية مصر 2030

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 12:40 ص
دار الكتب
دار الكتب
نضال ممدوح
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لليوم الثاني علي التوالي يواصل مؤتمر "أدب الطفل ورؤية مصر 2030" فعالياته في العاشرة صباح اليوم الخميس٬ بمركز توثيق وبحوث أدب الطفل الخامس بالهيئة العامة لدار الكتب الوثائق القومية ــ كورنيش النيل.

وتشتمل الجلسة الرابعة منه بعنوان تجارب وخبرات القصص التفاعلية بين التاريخ والواقع المعزز، والجلسة الخامسة بعنوان أدب الطفل والابتكار يُناقش خلالها الروبوت" في سرد الخيال العلمي للطفل، دور أدب الطفل في تنمية الابتكار والتفكير العلمي لدى الأطفال: نماذج من التاريخ والواقع المعاصر، أنماط التفكير العلمي والابتكاري في أدب الطفل، توظيف أدب الأطفال ابتكاريًا وفكريًا وإبداعيًا في رؤية مصر 2030، أدب الأطفال وأهمية دور البيئة فى تشكيل شخصية ووجدان الطفل، المضامين التربوية المتضمنة في بعض أدب الأطفال القصصي والمسرحي: دراسة تحليلية، "سعدية العادلي أنموذجًا".

وتأتى الجلسة السادسة بعنوان أدب الطفل وحماية وتعزيز التراث ويُناقش خلالها تبسيط التراث شعرًا للأطفال: "الأمثال الشعبية أنموذجًا"، صورة الطفل في الأمثال الشعبية: مفاهيم مغلوطة.. كيفية معالجتها أدبيًا.. في ضوء رؤية ٢٠٢٠ _ ٢٠٣٠، توظيف الموروث الشعبي لصورة الحمار.. مسرحية "جائزة الحمار لأحمد سويلم أنموذجًا"، أدب الطفل وحماية وتعزيز التراث: الحكاية الشعبية للأطفال مصدرًا للقيم، التراث والأدب الموجه للأطفال، تعزيز التراث في قصة "جذور فوق الأرض" للكاتبة سماح أبو بكر عزت.

وتأتى الجلسة السابعة بعنوان رفع كفاءة ومهارات المؤسسات الثقافية والعاملين بها في مجال أدب الطفل وتشمل محاورها على مناقشة الرضا الوظيفي لدى مشرفي النشاط المسرحي فى مدارس التعليم العام؛ وأثره على المسرح المدرسي، التربية الإعلامية للطفل ودورها في تعزيز قصص وحكايات التراث الشعبي، أدب الأطفال والمنظومة التعليمية، الإنتاج الرقمي لدراما الأطفال الناطقين بغير العربية عبر المنصات الإلكترونية "مسلسل يوميات أسرة عربية".

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