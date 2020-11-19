«إدارة الأزمات والمخاطر» على طاولة مكتبة المستقبل.. الليلة

تعقد مكتبة المستقبل العامة٬ بمقرها الكائن بجوار سنترال مصر الجديدة جسر السويس٬ في السادسة من مساء اليوم الخميس٬ ندوة عامة بعنوان "إدارة الأزمات والمخاطر" والتي يحاضر فيها رأفت سلام، مستشار التغيير والتحول المؤسسي.وتتناول الندوة الحديث حول تعريف الأزمة وأسباب نشأتها٬ وكونها خطرًا تحقق بالفعل أو ترتبت عليه مشكلات تؤثر علينا وقتيا أو يمتد أثرها لزمن بعيد، والعناصر الحاكمة للأزمة، وخطوات التعامل مع الأزمات، ومفردات المخاطر وأنواعها، ولماذا ندير المخاطر؟وتعقد المحاضرة مع التشديد على اتباع وتنفيذ كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، والالتزام بنسبة 50% من القوة الاستيعابية.