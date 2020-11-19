غلق 3 مقاهى لضبط 14 شيشة فى كفر الشيخ (صور)

شهدت مدينتا كفر الشيخ ودسوق بمحافظة كفر الشيخ حملات رفع إشغالات ومصادرة الشيش بالمقاهي ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية؛ تنفيذًا لتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.وترأس اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، واللواء ياسر غانم مساعد مدير الأمن، بالتعاون مع شرطة المرافق، وقسم شرطة أول كفر الشيخ، ورضا رجب، نائب الإزالات، حملة مكبرة لرفع الإشغالات ومصادرة الشيش في المقاهي.وأسفرت عن تحرير 3 محاضر غلق الكافيهات تستخدم الشيش بالمخالف للتعليمات وتم التحفظ على 14 شيشة، كما تم المرور على عمارات الزراعة ومساكن الري والقنطرة البيضاء شارع السلام، وشارع الترعة والكورنيش، وشارع المصنع وعبدالهادي راضي، ومنطقة الأوقاف وشارع البلدية.وتابعت المهندسة عايده ماضي، رئيس مركز ومدينة دسوق، رفع كفاءة الإنارة العامة بمدخل قرية شباس الملح ومقابر القرية بالتعاون مع المشاركة المجتمعية، كما تابعت أعمال النظافة بحي جنوب الفترة الثالثة إنهاء مشكلة الصرف الصحي بموقف الأرياف وسحب المياه الناتجة.