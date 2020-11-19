«العين» تصدر رواية «المسلم اليهودى» للكاتب كمال رحيم

صدرت حديثا عن دار العين للنشر والتوزيع٬ الرواية الفائزة بجائزة الدولة التشجيعية٬ "المسلم اليهودي" للكاتب كمال رحيم٬ والذي سبق وصدر له عن نفس الدار روايتي "قهوة حبشي"٬ و"أيام لا تنسى".ومما جاء على الغلاف الخلفي للرواية: "موضوع هذه الرواية موضوع حساس، يعالجه الكاتب معالجة جريئة وليست صاخبة، معالجة فنية من خلال تشكيلات جمالية تتسلل إلى القارئ وتراوغه وترسخ في وجدانه، وبلغة فيها دفء العامية وجزالة الفصحى".جاءت الرواية كفكرة بديعة خارج الإطار التقليدي، ربما مسها آخرون لكنها لم تكن البؤرة، كمال رُحيِّم هو الذي جعلها البؤرة، وبسرد رشيق عميق، يغريك في البداية بأنه سيحكي لك قصة، لكن حين تنغمس في القراءة تكتشف أنك لا بد أن تكون يقظًا لكل كلمة تُقرأ.شاب مسلم يحب فتاة يهودية، وتتزوجه الفتاة رغم معارضة أهله وأهلها، ويشاء حظها العسر أن يموت الشاب في المعركة، وتكتشف أنها حامل في ولد سوف يحمل كل رزايا الصراع بين عائلتين أو بين فريقين يحمل كل منهما كما رهيبا من البغضاء.. فهل يتحمل قلب هذا الولد نتيجة هذا الصراع المقيت؟ هذا ما تحاول الرواية الإجابة عليه.ترصد الرواية التداخل العقائدي في مصر بفترة الخمسينيات وما بعدها من القرن الماضي، وهو ما تجلى لنا من الشخصية المحورية (جلال) الرامز لهذا التداخل من خلال الأب المسلم والأم اليهودية.