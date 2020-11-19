«الفكر المتطرف أحد نواتج العمارة» بالأعلى للثقافة.. الليلة

يبث المجلس الأعلى للثقافة، عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب"، في السابعة من مساء اليوم الخميس٬ محاضرة بعنوان "الفكر المتطرف أحد نواتج العمارة الصندوقية المغلقة"٬ والتي تقدمها الدكتورة علا هاشم٬ وكيل كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان لشئون الدراسات العليا والبحوث.يأتي ذلك في إطار فعاليات برنامج دعم مبادرة "الثقافة بين إيديك"، الذي تنظمه لجنة الفنون التشكيلية والعمارة، برئاسة الدكتورة دليلة الكرداني.وتتطرق المحاضرة إلى توضيح التطور المعماري٬ في تناول الاتجاه العضوي من خلال الدراسات المقارنة لأعمال الجيل الأول جيل الرواد٬ والجيل الثالث الجيل المعاصر في مجال العمارة والتصميم الداخلي واستنتاج سلبيات وإيجابيات الرواد في تناول الاتجاه العضوي٬ من خلال التعرف على أهم مصادر الاستلهام من الطبيعة الحركة للكائنات الحية – الحيوية والنمو – الشكل التمثيلي والرمزي.