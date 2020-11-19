السودان: تصدير أكثر من مليون و100 ألف رأس ماشية خلال 8 أشهر

أعلن الدكتور عادل فرح إدريس وزير الثروة الحيوانية والسمكية المكلف بالسودان، أن جملة صادرات السودان من الماشية الحية بلغت منذ مارس وحتى أكتوبر الماضيين، مليونا و١٢٣ ألفا و٣٩٧ رأسا من الضأن والماعز والأبقار والإبل.وقال وزير الثروة الحيوانية والسمكية السوداني، في مؤتمر صحفي الأربعاء، إن جملة صادرات اللحوم منذ يناير وحتى أكتوبر الماضيين، بلغت ١٠ آلاف و٤٥٤ طنا و٨٢٧ كيلو جراما.وأوضح أن العام المقبل سيشهد إنتاج لقاح حمى الوادي المتصدع بالسودان، وأنه سيتم تكوين لجنة من عدة جهات لاستئناف صادر الإبل، لما فيه من فائدة اقتصادية للسودان.