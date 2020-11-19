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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

تونس: 1450 إصابة جديدة بكورونا

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 01:39 ص
كورونا في تونس
كورونا في تونس
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أعلنت وزارة الصحة التونسية، أنه تم تسجيل 58 ألفًا و229 حالة شفاء من الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد - 19)، من بين العدد الإجمالي للإصابات المسجلة منذ بداية انتشار الوباء في تونس والتي تبلغ 83 ألفًا و772 إصابة.

وأوضحت الوزارة، في بيان الأربعاء، أن العدد الإجمالي للمصابين الذين تم التكفل بهم في المستشفيات منذ ظهور الوباء بلغ 4 آلاف 53 حالة، فيما وصل عدد المرضى المقيمين بأقسام العناية المركزة إلى 291 حالة، إلى جانب 125 مريضًا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

يذكر أن وزارة الصحة التونسية، أعلنت تسجيل 96 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 2541 حالة، فيما تم تسجيل 1450 إصابة جديدة، لترفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 83 ألفا و772 إصابة.

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