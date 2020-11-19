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تقارير ومتابعات

تفاصيل حرب «الأونلاين» بين زوجة وخطيبة تامر عاشور

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 02:32 ص
دارين حلمي وتامر
دارين حلمي وتامر عاشور
ياسمين محمود
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تصدر مؤشر البحث جوجل، على مدار الأيام الماضية، اسم المطرب تامر عاشور، بعدما قامت زوجته سمر أبوشقة بالرد على مجموعة من الأسئلة التي طرحها متابعيها حول علاقتها بزوجها، مستخدمة خاصية القصص القصيرة، على موقع "إنستجرام"، بأن زواجهما مازال قائمًا ولم يتم الطلاق بينهما بشكل رسمي، بالرغم من مرور عام على انفصالهما، إلا أنها أكدت تماسكها بالطلاق، وأنه سيحدث قريبًا.

منفصلين «مش مطلقين»

وقالت زوجة تامر عاشور، من خلال منشور على حسابها بموقع "إنستجرام": "أنا وتامر هنفضل نحترم بعض لأن في بينا عشرة وفي بينا بنتنا أيام اللي هتفضل رابط بينا طول العمر.. واللي أهم ليا أنها إن شاء الله تكبر متلاقيش أي حاجة تضايقها وتلاقي كل هدوء.. الموضوع لا ترند ولا شو ولا أي حاجة غير حقيقة وحاجة بتحصل كل يوم بس بيحصل اللي حاصل لما يبقى حد مشهور".

وأضافت: "إحنا أه منفصلين (مش مطلقين) (ولا اطلقنا).. ومرينا بمشاكل زي أي ناس طبيعية.. اتفقنا أو اختلفنا بتحصل يعني وبغض النظر عن مين غلط فى حق مين وإزاي.. ولكن مهما حصل مفيش حد هيقبل أن يحصل تجريح للتاني ف اللي جاي".

وتابعت: "أنا رديت على أسئلة الاستورى بعفوية وبطريقتي اللي عمرها ما هتتغير، وعاااااادي جدا بس للأسف في مواقع حطت عناوين غلط علشان تشد وتزود التفاعل عندها وخلاص.. وعلى فكرة كلامي كان واضح وبسيط وموجود لحد دلوقتي مشلتوش على بروفايلي هنا.. ومقولتش أي حاجة غير الحقيقة اللي حصلت ببساطة وكان ظاهر منها 80% أو أكثر من غير أي شرح.. ومنعًا للمهاترات هي مش حرب مع أبو بنتي ولا عمرها هتكون".

وواصلت حديثها: "والمفروض إننا نتفق بكل هدوء على الطلاق إنه يتم خلال الفترة الجاية.. واللي أكيد بعد ما يحصل مش هينقص من احترامي ليه أو احترامه ليا وهنفضل أصدقاء تجمعنا (أيام) اللي هتفضل أهم من أي حد وأي حدث.. بس نبقي بنتجنب الضغوطات والمشاكل اللي أيا كان سببها موجود أو انتهي بلا رجعة".

وأنهت حديثها قائلة: "أتمنى الموضوع يتقفل ومشوفش أي حاجة تضايقني.. واللي بيحبوني دعوة حلوة وشكرا لكل الحب والدعم اللي بشوفه".


دارين: اكتشفت أنه متزوج

ومن جانبها، ردت دارين حلمي، ملكة جمال الكون للسياحة والثقافة الدولية لمصر لعام 2019، وخطيبة الفنان تامر عاشور السابقة، على اتهامها بالارتباط من شخص متزوج، وأخذها لقب الزوجة الثانية.

ولجأت أيضًا دارين حلمي لموقع "إنستجرام"، للرد على الشائعات التي نالت منها قائلة: "نظرًا لاتهامات وإشاعات اتوجهت لي الفترة اللي فاتت وبدون وجه حق فكان لازم أخرج عن صمتي وأوضح موقفي لإن مش دارين اللي تاخد راجل متجوز أو تكون سبب في خراب بيت حد، وبالتالي مليش ذنب في أي حاجة".

وأضافت: "تامر دخل البيت من بابه واتقدم لأهلي رسمي على أساس أنه مُطلق، وده اللي أنا كنت فاهماه زي زي جمهوره، عادي أن بنت ترتبط براجل مُطلق مش أزمة، وحصلت الخطوبة بشكل رسمي زي ما عرفتوا ومشيت الأمور في مجراها الطبيعي لحد ما بالصدفة اكتشفت أن لسة زوجته على ذمته وفيه قضايا بينهم ولم يتم الانفصال بشكل رسمي".

واستكلمت: "أي بنت في الموقف ده طبعًا لازم تنسحب مهما كان الحب ومهما كانت العواطف لأن مش دارين حلمي اللي تاخد راجل من زوجته مهما كان هو مين، كده كده أنا كنت مستمرة في مسابقات ملكات الجمال وليا الكاريير الخاص بيا، فكل مرة بقرر الانسحاب كان تامر بيرفض وإن كده كده الطلاق قائم سواء أنا في حياته أو لأ وده مش يخصني في شيء".

وقالت: "وفي الآخر أنا صممت على فسخ الخطوبة بمنتهى الاحترام ما بيني وبينه لأنه مينفعش، وكل التوفيق، والنصيب بإيد الله ربنا يوفقه في حياته ويوفقني في خطواتي الجاية إن شاء الله، تامر إنسان محترم مشفتش منه غير كل خير واحترام وحب، وأنا بحترمه على المستوى الفني والشخصي، لكن ده نصيب وربنا يوفقه في حياته، وأتمنى محدش يتكلم في حاجة ميعرفش تفاصيلها، وشكرا لكل الناس اللي بتحبني وعرفاني كويس، أظن أنا جاوبت على كل حاجة ومش هفتح الموضوع ده تاني نهائي أرجو احترام موقفي".
دارين حلمي
دارين حلمي

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