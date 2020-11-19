اليوم.. انطلاق فعاليات معرض الأوبرا الأول للكتاب

تفتتح الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة٬ في السادسة مساء اليم الخميس٬ فعاليات معرض الأوبرا الأول للكتاب والمقام بساحة مركز الهناجر للفنون وتُنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج بالتعاون مع عدد من قطاعات الوزارة بساحة الأوبرا الخارجية٬ ويستمر حتى ٢٨ نوفمبر الجاري.ويُعد المعرض الأول من نوعه فى ساحة الأوبرا المصرية ويقام على مساحة ٨٥٠ متر مربع بمشاركة ٣٢ دار نشر، إلى جانب قطاعات وزارة الثقافة المصرية٬ بالإضافة إلى مشاركة دار المعارف، وقد تقرر تحديد مواعيد زيارة المعرض خلال فترة إقامته من العاشرة صباحًا حتى الثامنة مساءً مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا والمتمثل أهمها في تحقيق مسافات التباعد الآمنة بين الزائرين، مع الالتزام بتوفير بوابات التعقيم، وقياس درجات الحرارة، ومنع الدخول دون ارتداء الكمام، مع وجود بوابات للدخول وأخرى للخروج، ووجود لافتات موضح بها كافة الإجراءات والإرشادات الوقائية.