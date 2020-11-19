وزير الرياضة يكشف تفاصيل الحملة التوعوية «تصدوا معنا»

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن مبادرة "تصدوا معنا" هي حملة توعوية موسعة على نطاق جميع المحافظات سيشارك فيها الشباب المصري بكافة فئاته المختلفة، في إطار الدعوة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، للشباب المصري بالتصدي للتحديات التي تواجه الدولة المصرية سواءً في الداخل أو الخارج بما يتضمنه ذلك من مواجهة الشائعات، والأخبار المغلوطة، والحث على نشر مزيد من الوعي بالقضايا المعاصرة، وإعداد جيل قادر من الشباب على مواجهة الشائعات، وعدم الانصياع وراء الإعلام الخارجي الهدام والمروج للشائعات وزرع الإحباط لدى الشباب المصري، والقيام بدورنا تجاه وطننا مصر حمايةً لحاضره وصونًا لمستقبله.جاء ذلك خلال حفل ختام المرحلة الأولى للبرنامج القومي الأول "تصدوا معنا" لإعداد مدربي مواجهة الشائعات وتأثيرها على الأمن القومي، بمشاركة (85) متدربا من خريجي دورات الدراسات الاستراتيجية والأمن القومي والتي تنظمها الوزارة بالتعاون مع أكاديمية ناصر العسكرية، ممن اجتازوا المقابلات الشخصية بالمرحلة الأولى من محافظات (القاهرة، الإسكندرية، السويس، الغربية، الشرقية، الوادي الجديد، أسيوط، المنيا، سوهاج، بورسعيد، مطروح) بمركز التعليم المدني بالجزيرة.وأشار صبحي إلى أن الحملة تستهدف حشد الجهود الشبابية والمجتمعية للحفاظ على الدولة الوطنية المصرية، والاصطفاف حول السياسات والمواقف التي تتخذها داخليًا وخارجيًا، وتعميق سياسات بناء الإنسان المصري في كافة المجالات من خلال مجموعة متكاملة من الأنشطة التي يتم تنفيذها على مواقع التواصل الاجتماعي، وفي التجمعات الشبابية والرياضية المختلفة.وتضمن حفل الختام، عرض فيلم قصير تناول فعاليات المرحلة الأولى للبرنامج القومي الأول "تصدوا معنا" لإعداد مدربي مواجهة الشائعات وتأثيرها على الأمن القومي، كما تضمن الحفل كلمة للخريجين، وعرض المشروعات التي عرضتها إحدى المجموعات المشكلة من المتدربين بالبرنامج.جدير بالذكر، أن فعاليات البرنامج اشتملت على محورين، المحور الأول يبرز تحقيق التنمية الشاملة في ظل العمليات النفسية، التاريخ والشخصية المصرية، المشروعات القومية للدولة من 2014 حتي الآن، آليات ودور الدولة في مكافحة الفساد، حروب الجيل الرابع وتأثيرها علي الأمن القومي، والتعرف على وسائل نشر الشائعات، المحور الثاني تناول تنفيذ ورش عمل عن مهارات تصميم وإعداد تقييم الحقائب التدريبية، مفاهيم التدريب علي انماط المتدربين، مهارات الاتصال وعامل نجاح الإقناع وتحديات الإقناع وطرق حلها، فن الإتيكيت، مهارات الصوت، التدريب على مهارات المدرب الرقمي وكيفية إنتاجه.