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مصر

«الإحصاء»: الشيكولاتة والمكرونة الصادرات الغذائية الأعلى خلال 2020

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 05:04 ص
الشيكولاتة
الشيكولاتة
أميرة ممدوح
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أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن صادرات مصر من الشيكولاته تأتى فى المرتبة الأولى بين صادرات مصر من السلع الغذائية لدول العالم، حيث بلغت قيمتها حوالى 62.2 مليون دولار خلال أول 8 أشهر من عام 2020، مقابل 73.3 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه.

وجاءت صادرات المكرونة فى المرتبة الثانية بقيمة 53.1 مليون دولار خلال أول 8 أشهر من عام 2020، مقابل 34.7 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه، ثم قصب سكر بقيمة 28.4 مليون دولار مقابل 31.9 مليون دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.

يشار إلى أن جملة صادرات مصر من السلع الغذائية لدول العالم بلغت 2.507 مليار دولار خلال أول 8 أشهر من عام 2020، مقابل 2.536 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق، بانخفاض نسبته 1.1%.

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