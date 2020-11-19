سعر الدينار الكويتى اليوم الخميس 19-11-2020 فى البنوك المصرية
الخميس 19/نوفمبر/2020 - 06:05 ص
ياسمين محمودطباعة
يرصد " الدستور" سعر الدينار الكويتي، اليوم الخميس 19-11-2020، أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، وفقًا آخر تحديثات أسعار الدينار في البنوك، في التقرير التالي:
وعلي المستوي المحلي، انخفض سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك عودة وبنك الاستثمار العربي، خلال ختام تعاملات الأسبوع الجاري قبيل يومي الاجازة الرسمية الجمعة والسبت، مقابل استقرار سعر الدينار امام الجنيه في البنك الاهلي المصري والمصرف العربي الدولي.
سعر الدينار الكويتي اليوم
تراجع سعر الدينار الكويتي اليوم في التجاري الدولي ليسجل للشراء 51.30 جنيه وللبييع 48.26، وفي بنك عودة سجل للشراء 51.34 جنيه وللبيع 47.34، وفي بنك الاستثمار العربي سجل للشراء 51.97 جنيه وللبيع 48.40، كما انخفض سعر الدينار امام الجنيه في البنك العربي الافريقي الدولي ليسجل للشراء 51.24 جنيه وللبيع 48.31، وفي البنك الاهلي الكويتي سجل للشراء 51.34 جنيه وللبيع 47.97، وفي بنك القاهرة سجل للشاء 51.34 جنيه وللبيع 48.53، أما في البنك الاهلي المتحد فسجل للشراء 51.30 جنيه وللبيع 48.39.
وعلي المستوي المحلي، انخفض سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك عودة وبنك الاستثمار العربي، خلال ختام تعاملات الأسبوع الجاري قبيل يومي الاجازة الرسمية الجمعة والسبت، مقابل استقرار سعر الدينار امام الجنيه في البنك الاهلي المصري والمصرف العربي الدولي.
سعر الدينار الكويتي اليوم
تراجع سعر الدينار الكويتي اليوم في التجاري الدولي ليسجل للشراء 51.30 جنيه وللبييع 48.26، وفي بنك عودة سجل للشراء 51.34 جنيه وللبيع 47.34، وفي بنك الاستثمار العربي سجل للشراء 51.97 جنيه وللبيع 48.40، كما انخفض سعر الدينار امام الجنيه في البنك العربي الافريقي الدولي ليسجل للشراء 51.24 جنيه وللبيع 48.31، وفي البنك الاهلي الكويتي سجل للشراء 51.34 جنيه وللبيع 47.97، وفي بنك القاهرة سجل للشاء 51.34 جنيه وللبيع 48.53، أما في البنك الاهلي المتحد فسجل للشراء 51.30 جنيه وللبيع 48.39.