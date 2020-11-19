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رئيس التحرير التنفيذي
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اقتصاد

سعر الدينار الكويتى اليوم الخميس 19-11-2020 فى البنوك المصرية

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 06:05 ص
الدينار الكويتي
الدينار الكويتي
ياسمين محمود
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يرصد " الدستور" سعر الدينار الكويتي، اليوم الخميس 19-11-2020، أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، وفقًا آخر تحديثات أسعار الدينار في البنوك، في التقرير التالي:

وعلي المستوي المحلي، انخفض سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك عودة وبنك الاستثمار العربي، خلال ختام تعاملات الأسبوع الجاري قبيل يومي الاجازة الرسمية الجمعة والسبت، مقابل استقرار سعر الدينار امام الجنيه في البنك الاهلي المصري والمصرف العربي الدولي.

سعر الدينار الكويتي اليوم
تراجع سعر الدينار الكويتي اليوم في التجاري الدولي ليسجل للشراء 51.30 جنيه وللبييع 48.26، وفي بنك عودة سجل للشراء 51.34 جنيه وللبيع 47.34، وفي بنك الاستثمار العربي سجل للشراء 51.97 جنيه وللبيع 48.40، كما انخفض سعر الدينار امام الجنيه في البنك العربي الافريقي الدولي ليسجل للشراء 51.24 جنيه وللبيع 48.31، وفي البنك الاهلي الكويتي سجل للشراء 51.34 جنيه وللبيع 47.97، وفي بنك القاهرة سجل للشاء 51.34 جنيه وللبيع 48.53، أما في البنك الاهلي المتحد فسجل للشراء 51.30 جنيه وللبيع 48.39.

سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 19-11-2020 في البنوك المصرية

وفي بنك الامارات دبي الوطني استقر سعر الدينار ليسجل للشراء 51.67 جنيه وللبيع 47.86، وفي بنك اتش اس بي سي فسجل للشراء 51.30 جنيه وللبيع 50.94، وفي بنك وفا التجاري سجل سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه للشراء 51.40 جنيه وللبيع 47.25، وفي بنك التعمير والاسكان سجل للراء 51.38 جنيه وللبيع 48.20، وفي بنك الاسكندرية سجل للشراء 51.31 جنيه وللبيع 48.24، وفي بنك الكويت الوطني سجل للشراء 51.34 جنيه وللبيع 48.09، وفي بنك بلوم مصر سجل للشراء 51.36 جنيه وللبيع 50.98، وفي البنك الاهلي المصري سجل للشراء 51.37 جنيه وللبيع 48.59.

أسعار الدينار الكويتي

وواصل سعر الدينار الكويتي استقراره اليوم امام الجنيه المصري في بنك التنمية الصناعية ليسجل للشراء 51.37 جنيه وللبيع 47.38، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 51.34 جنيه وللبيع 47.21، وفي البنك الاهلي الكويتي سجل للشراء 51.34 جنيه وللبيع 47.79، وفي بنك تنمية الصادرات فسجل للشراء 51.37 جنيه وللبيع 48.45، وفي البنك الاهلي المصري فسجل للشراء 51.37 جنيه وللبيع 48.59، وفي المصرف العربي الدولي سجل للشراء 51.30 جنيه وللبيع 50.91، أما في الصرف العربي الدولي فسجل للشراء 51.30 جنيه وللبيع 50.91.

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