«التضامن»: تعقيم دور الرعاية لضمان سلامة الأطفال والعاملين

قال حسني يوسف، مدير برنامج "أطفال بلا مأوى"، التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، إنه يتم تعقيم وتطهير جميع دور الرعاية، بالاشتراك مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني، التي تولت توفير مواد التعقيم والتطهير لتلك الدور، بما يضمن سلامة الأطفال والعاملين بها.وأضاف "يوسف"، فى تصريحات لـ"الدستور"، أنه يتم عمل جلسات توعوية للأطفال بأهمية النظافة واستخدام الكمامات وضرورة توخي الحذر، وذلك في إطار توجيهات وزيرة التضامن، بضرورة عمل إجراءات لحماية الأطفال داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية، علاوة على عزل حالات نزلات البرد نهائيا.كما يتم تدريب الأخصائيين والعاملين بالمؤسسات على سبل الوقاية من الفيروس والقيام بالإسعافات الأولية والتدريب على كيفية إخلاء المؤسسات وقت الطوارئ.