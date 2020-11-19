ألمانيا تتجه لحل «الذئاب التركية» الموالية لأنقرة

وافق البرلمان الألماني، الأربعاء، على دراسة حظر منظمة "الذئاب الرمادية" التركية المتطرفة في البلاد والتي تمثل تهديدًا كبيرًا لألمانيا.وأفادت مصادر ألمانية بأن البرلمان صادق بالأغلبية على طلب مقدم من أحزاب الائتلاف الحاكم والحزب الديمقراطي الحر وحزب الخضر، يطالب الحكومة بدراسة حظر المنظمة التركية، مؤكدين أن المنظمة عنصرية ومعادية للسامية وللديمقراطية وتهدد الأمن الداخلي في البلاد، وذلك وفق وكالة الأنباء الألمانية.وكانت هيئة الاستخبارات الألمانية أكدت في وقت سابق أن "الذئاب الرمادية"، حملة وناشرو الأفكار القومية اليمينية المتطرفة، ولها علاقات بحزب الحركة القومية في تركيا والذي يشكل تحالفًا مع حزب العدالة والتنمية الذي يقوده الرئيس رجب أردوغان.يذكر أن فرنسا حلت منظمة "الذئاب الرمادية" منذ أسبوعين لأنها تثير التمييز والكراهية وضالعة في أعمال عنف.