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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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اقتصاد

الأوراق المطلوبة لقيد شركات المقاولات لأول مرة باتحاد المقاولين

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 03:04 ص
اتحاد المقاولين
اتحاد المقاولين
أعداد : علا العلاف
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رصد "الدستور" لقرائه أهم إجراءات قيد شركات المقاولات الصغيرة لأول مرة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء طبقًا للقرار الوزاري رقم 299 لسنة 2019:

*مقاولوا الأفراد
*مستخرج رسمي من السجل التجاري موضح به قيمة رأس المال على أن يكون نوع النشاط مقاولات حديث فى غضون شهرين.
*أصل البطاقة الضريبية بها نشاط المقاولات "لإطلاع لجنة التقييم" مع تقديم صورة منها.
* أصل برنت أو خطاب يفيد التامين على مهندس نقابي متخصص لنوع النشاط المطلوب ويكون مختوم وحديث بالإضافة لأصل كارنية والأصل كارنية النقابة المهندس "للاطلاع" وصورة بطاقة الرقم القومي للمهندس والتأمين على المحاسب وأصل كارنية النقابة للاطلاع وأصل شهادة التخرج للاطلاع.
*أصل صحفية الحالة الجنائية لصاحب العمل حديثة وموجهة للاتحاد وصورة الرقم القومي.
*أصل شهادة أو كشف حساب من البنك مختوم وحديث ولا يقل عن 50 ألف جنية.
*عقد ايجار لمقر مزاولة النشاط حتى النشاط يمكن مراجعته بمعرفة الاتحاد.
تقدم المستندات عن طريق صاحب العمل أو ما ينوب عنه بتوكيل بالتعامل مع اتحاد المقاولين أو التعامل مع الجهات الغير حكومية.

*شروط شركات التضامن "التوصية البسيطة"
*أصل مستخرج رسمي من السجل التجاري موضح به قيمة رأس المال على أن يكون نوع النشاط مقاولات.
*أصل البطاقة الضريبية بها نشاط المقاولات للاطلاع عليها ووجود نسخة منها.
*أصل برنت أو خطاب يفيد بالـتأمين على مهندس نقابي متخصص لنوع النشاط المطلوب ويكون مختوم وحديث وأصل كارنية النقابة للمهندس للاطلاع وصورة بطاقة الرقم القومي للمهندس والتأمين على المحاسب وأصل الكارنية للاطلاع وأصل شهادة التخرج وصورة بطاقة الرقم القومي.
* أصل صحفية الحالة الجنائية لصاحب العمل حديثة وموجهة للاتحاد.
*أصل عقد الشركة وأي تعديلاته للاطلاع وصورة منها.
*تقديم أصل شهادة أو كشف حساب من البنك مختوم وحديث لا يقل عن 50 ألف جنية.
*تقديم عقد ايجار لمقر مزاولة النشاط يمكن مراجعته بمعرفة الاتحاد.

*الأوراق المطلوب لشركات المساهمة ذات المسئولية المحدودة:
*تقديم مستخرج رسمي من السجل التجاري موضح به قيمة رأس المال على أن يكون نوع النشاط مقاولات.
* أصل البطاقة الضريبية بها نشاط المقاولات وتقديم صورة منه.
*تقديم أصل برنت أو خطاب يفيد بالتأمين على مهندس نقابي متخصص لنوع النشاط المطلوب ويكون مختوم وحديث وأصل كارنية النقابة المهندس وصورة بطاقة الرقم القومي للمهندس والتأمين على محاسب.
*تقديم أصل صحفية الاستثمار أو عقد التأسيس مختوم.

تعليمات هامة
*أذا كان صاحب العمل مهندس يتم تقديم أصل كارنية النقابة للاطلاع وصورة البطاقة وأصل برنت يفيد التامين على محاسب، وأصل كارنية النقابة وصورة البطاقة.
* وفيما يخص المقاول طالب القيد في أعمال التكميلية يتم استبدال التأمين على مهندس بشهادة من مهندس استشاري بالإشراف على الأعمال وتقديم صورة كارنية النقابة وصورة الشهادة الاستشارية وبرنت يفيد بالتأمين على المحاسب بالشركة المقاولات.
* شهادة من البنك لا تقل عن 10 الاف جنية مختومة وحديثة.
* بالنسبة للتأمين على عدد من المحاسبين والإداريين بخلاف بند المعدات يتم استيفائهم طبقًا لنوع التخصص المطلوب طبقًا لشروط القيد الواردة بالقرار الوزاري رقم 299 لسنة 2019.
* تقديم رسوم الإشتراك للقيد أول مرة 300 جنية رسم قيد و500 جنية رسوم اشتراك سنوي تسدد عند استلام بطاقة العضوية.
*تقديم طلب القيد وسحب قسيمة شروط القيد مقابل سداد 50 جنيها لخزينة الاتحاد.

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