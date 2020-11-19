للمصريين بالخارج.. إجراءات استخراج شهادة وفاة مصرية

أعلنت وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج عبر موقعها الرسمي عن الإجراءات اللازمة للتقديم على طلب إخطار الأحوال المدنية بجنسية المصريين المتوفين بالخارج لقيد وفاتهم بالسجلات المصرية واستخراج شهادة وفاة مصرية وهي كالتالي:يقدم هذا الطلب من أحد أبناء أو الزوج أو الزوجة المتوفي بالخارج ولم يتم قيد واقعة الوفاة بسجلات الوفيات المصرية لإعادة قيد واقعة الوفاة بالسجلات المصرية وإستخراج شهادة وفاة مصرية يمكن قبول الطلب من وكيل أيا منهم بموجب توكيل رسمي.يلزم تقديم شهادة الوفاة الأجنبية مترجمة وشهادة ميلاد والد المتوفي، وفي حالة سابقة بحث جنسية المتوفي أو أصوله يكتفي بتقديم شهادة الوفاة الأجنبية فقط.لا يعتد بالطلب المقدم عن طريق الموقع إلا بعد حضور صاحب الشأن الى الإدارة ومعه أصول المستندات وسداد الرسوم والدمغات المقررة على الطلب.لا يتم إسترداد الرسوم بعد تقديم الطلب من خلال الموقع لأي سبب.*المستندات المطلوبة:-شهادة الوفاة الأجنبية مترجمة ومصدقة من الخارجية المصرية.. شهادة ميلاد المتوفي.-بطاقة الرقم القومي لأحد أبنائه أو أحد الوالدين ومن الزوج أو الزوجة في حالة وفاة أيهما.-بطاقة الرقم القومي في حالة تقديم الطلب بتوكيل من أي من المذكورين بالنقطة السابقة.*التوقيت المحدد لإنهاء الخدمة-خلال 72 ساعة