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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

حرس الحدود التركي يطلق النار على مزارعين سوريين بالحسكة

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 11:46 م
حرس الحدود التركي
حرس الحدود التركي
محمد عمر
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أصيب مواطنين سوريين جراء تعرضهما لإطلاق نار من قبل حرس الحدود التركي "الجندرما" أثناء اقترابهما من الحدود التركية-السورية في ريف الحسكة.

وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان أن مزارعين أصيبا اليوم الأربعاء برصاص الجندرما التركية، أثناء عملهم في أراض زراعية قرب قريتي مزرا باني ومزرا خواري الحدوديتان بريف بلدة المالكية في الحسكة، حيث تم نقلهما إلى مشفى البلدة لتلقي العلاج.

ووثق المرصد في 13 أكتوبر الماضي مقتل د طفل برصاص حرس الحدود التركي خلال محاولته دخول الأراضي التركية من منطقة النسرية عند الحدود السورية-التركية بريف جنديرس شمال غرب حلب، ليرتفع عدد المدنيين السوريين الذين قتلوا على يد الحرس التركي منذ انطلاق الثورة السورية إلى 459 مدنيا، من بينهم 81 طفلا دون الثامنة عشر، و44 مواطنة فوق سن الـ18.

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